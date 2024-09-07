«Амкал» получил техническое поражение в матче с командой Дзюбы. T-Лига заявила, что «организаторы пытались найти компромиссное решение»

В финале Т-Лиги играли «Амкал» и команда Дзюбы Mandalorian Team. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок. «Амкал» бойкотировал матч, потому что судья не удалил Дзюбу.