«Не по-пацански повел себя “Амкал”. В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте

"Что касается Дзюбы, то понятно, что эту ситуацию начнут раздувать. Артем много раз говорил, что он хочет и любит побеждать везде, где принимает участие. Т-Лига — не исключение. Мы выиграли все матчи, уверен, победили бы и в финале.