«Не по-пацански повел себя “Амкал”. В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте

Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».
В итоге соперником Mandalorian Team по финалу стала команда «Чертаново Медиа».
"Где Дзюба, там и титулы? Сто процентов. Я же говорил, что мы победим. Всех обыграли, без шансов.
То, что сделал «Амкал» — позор, а «Чертаново» — красавцы. Мы с ними показали дух уличного футбола", — сказал Дзюба после финала.
"Что касается Дзюбы, то понятно, что эту ситуацию начнут раздувать. Артем много раз говорил, что он хочет и любит побеждать везде, где принимает участие. Т-Лига — не исключение. Мы выиграли все матчи, уверен, победили бы и в финале.
Некрасиво и не по-пацански, если мы говорим про уличный футбол, повели себя игроки «Амкала». В уличном футболе никаких желтых и красных карточек никогда не было, все разбирались по-другому", — добавил представитель Артема Леонид Гольдман.
Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.