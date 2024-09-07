Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не по-пацански повел себя “Амкал”. В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.

Источник: Sports.Ru

Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».

В итоге соперником Mandalorian Team по финалу стала команда «Чертаново Медиа».

"Где Дзюба, там и титулы? Сто процентов. Я же говорил, что мы победим. Всех обыграли, без шансов.

То, что сделал «Амкал» — позор, а «Чертаново» — красавцы. Мы с ними показали дух уличного футбола", — сказал Дзюба после финала.

"Что касается Дзюбы, то понятно, что эту ситуацию начнут раздувать. Артем много раз говорил, что он хочет и любит побеждать везде, где принимает участие. Т-Лига — не исключение. Мы выиграли все матчи, уверен, победили бы и в финале.

Некрасиво и не по-пацански, если мы говорим про уличный футбол, повели себя игроки «Амкала». В уличном футболе никаких желтых и красных карточек никогда не было, все разбирались по-другому", — добавил представитель Артема Леонид Гольдман.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.