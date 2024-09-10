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«Реал» интересовался Месси, когда ему было 16−17, «Арсенал» тоже. Но Лео никогда не хотел покидать «Барселону». Первый агент о начале карьеры аргентинца

Об этом рассказал первый агент аргентинца Орасио Гаджоли.
Источник: Sports.Ru

— Насколько Месси был близок к переходу в «Реал Мадрид» в начале карьеры?

— «Реал» интересовался им, когда был молод. Емы было 16−17 лет. Но Лео никогда не хотел покидать «Барселону».

— «Арсенал» также пытался подписать Месси. Почему этого не произошло?

— Да, «Арсенал» проявлял интерес к подписанию Месси в начале его карьеры. Но он не хотел покидать «Барсу», — сказал Гаджоли в интервью Kooora.

Месси оказался в системе «Барселоны» в 2000 году, когда ему было 13 лет. Большую часть карьеры нападающий «Интер Майами» провел в «блаугране».