«Реал» интересовался Месси, когда ему было 16−17, «Арсенал» тоже. Но Лео никогда не хотел покидать «Барселону». Первый агент о начале карьеры аргентинца

— Насколько Месси был близок к переходу в «Реал Мадрид» в начале карьеры?
— «Реал» интересовался им, когда был молод. Емы было 16−17 лет. Но Лео никогда не хотел покидать «Барселону».
— «Арсенал» также пытался подписать Месси. Почему этого не произошло?
— Да, «Арсенал» проявлял интерес к подписанию Месси в начале его карьеры. Но он не хотел покидать «Барсу», — сказал Гаджоли в интервью Kooora.
Месси оказался в системе «Барселоны» в 2000 году, когда ему было 13 лет. Большую часть карьеры нападающий «Интер Майами» провел в «блаугране».