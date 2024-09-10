Почему Саудовская Аравия не взрывает трансферное окно?

Эмерик Лапорт высказывался прямее: «Нам не облегчили тут жизнь, многие игроки недовольны. Но мы работаем над этим каждый день и смотрим, улучшится ли ситуация, потому что для них [саудовских клубов] это тоже что-то новое. Им придется приспособиться к более серьезному отношению.



Чего не хватает? Это ощущается во всех смыслах. Они ко всему относятся легкомысленно. Вы о чем-то договариваетесь, а они не исполняют этого. Они словно борются с тобой. Это немного странно и незнакомо мне по опыту в Европе. Да, о нас заботятся, но недостаточно. В Европе платят хорошую зарплату, но о тебе и заботятся лучше».