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Роналду о «Золотом мяче»: «Мбаппе может выиграть его следующим. В ближайшие несколько лет за него поборются Холанд, Беллингем, Ямаль — у нового поколения огромный потенциал»

Криштиану Роналду уверен, что Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч» в «Реале».

— Какие будут трудности у Мбаппе, что он должен делать?

— Откровенно говоря, думаю, у него все будет хорошо. У клуба отличная, крепкая структура, понимаешь? У них великолепный тренер и президент, который занимает этот пост много лет.

Не думаю, что у него возникнут сложности. Он талантлив и показал все, на что способен. На мой взгляд, он может стать следующим обладателем «Золотого мяча», в следующие несколько лет [на награду будут претендовать] он, возможно, Холанд, Беллингем.

— Винисиус.

— Ламин [Ямаль]. Думаю, у нового поколения огромный потенциал. Уверен, у него все будет очень хорошо, — сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом на своем ютуб-канале.