Комментатор Т-Лиги Чепурин о разговоре с Гольдманом: «Дзюба уже 2 месяца сидит без клуба, но официального представителя занимает вопрос комментаторской работы»

— После матча у себя в тг-канале я написал, что ничего увлекательного и веселого в том, что устроил «Амкал», вернувшись на поле, не было: это выглядело абсурдно, жалко и сильно смазало впечатление от концовки турнира. Но я могу понять футболистов «Амкала» — если бы моего партнера по команде пнули под зад, нарушителя не удалили, а сам он даже не посчитал нужным извиниться за этот поступок, я бы тоже упирался.