Роналду о тен Хаге: «Тренер “МЮ” не может говорить, что команда не собирается бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов. Клубу нужно все перестроить, и в Ineos это понимают»

Но, как я уже говорил, «Манчестеру», по моему мнению, нужно все перестроить. Тренер говорит, что они не могут бороться за победу в чемпионате и Лиге чемпионов. Тренер «Манчестер Юнайтед» не может говорить, что команда не собирается бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов. Он должен думать так: слушайте, может быть, у нас нет такого потенциала, но я не могу этого сказать, так что мы попробуем. «МЮ» должен попробовать.