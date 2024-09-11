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Роналду об «МЮ»: «Они могут выиграть Кубок лиги, но ЛЧ, ЛЕ, АПЛ — это сложно для них, я хотел бы ошибаться, но это так. Нужно перестроить все с самого основания»

"Я верю, что будущее клуба будет светлым. Я верю. Но все зависит не только от талантов в команде, дело в чем-то большем. Дело в клубе в целом, не только в игроках. В клубе, во всех и во всем, в единстве.

Источник: Sports.Ru

"Я верю, что будущее клуба будет светлым. Я верю. Но все зависит не только от талантов в команде, дело в чем-то большем. Дело в клубе в целом, не только в игроках. В клубе, во всех и во всем, в единстве. Понимаешь?

Им нужно перестроить все с самого основания. Если они этого не сделают, они не смогу конкурировать с другими. Это будет просто невозможно.

Они могут добиться хороших результатов, да, могут выиграть Кубок английской лиги, но я говорю о Лиге чемпионов, Лиге Европы или АПЛ. А это [им будет сделать] сложно, по моему мнению. Я хотел бы ошибаться, правда, но это будет сложно«, — заявил форвард “Аль-Насра” Роналду в подкасте бывшего партнера по “Юнайтед” Рио Фердинанда.

Роналду о тен Хаге: «Тренер “МЮ” не может говорить, что команда не собирается бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов. Клубу нужно все перестроить, и в Ineos это понимают».