Батраков о Дзюбе: «Великий игрок по меркам российского футбола. У него менталитет победителя. Это чуть-чуть перенял у него»

Даже когда на тренировке играли в мини-футбол, Артем всегда хотел победить. Эта черта в нем подкупает. Что-то от этого чуть-чуть перенял у него — имею в виду желание всегда добиваться победы. Это важное качество, потому что с тренировок потом все переносится на игру, — сказал полузащитник «Локомотива».