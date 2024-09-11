Батраков о Дзюбе: «Великий игрок по меркам российского футбола. У него менталитет победителя. Это чуть-чуть перенял у него»

— Было приятно играть вместе с таким, по меркам российского футбола, великим игроком. Мне понравилось то время, которое мы находились вместе в команде. Вот у него точно менталитет победителя — Артем всегда заточен на победу.
Даже когда на тренировке играли в мини-футбол, Артем всегда хотел победить. Эта черта в нем подкупает. Что-то от этого чуть-чуть перенял у него — имею в виду желание всегда добиваться победы. Это важное качество, потому что с тренировок потом все переносится на игру, — сказал полузащитник «Локомотива».
Напомним, Артем Дзюба после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается без клуба.