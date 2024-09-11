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«Неймар — единственный, кто вселяет страх в соперников. Винисиуса, напротив, легко спровоцировать и вывести из игры». Лугано о лидерах сборной Бразилии

На вопрос о том, кто из бразильских футболистов может оказать решающее влияние на исход матча, экс-защитник ответил: «Неймар — единственный, кто способен вселить страх в соперников сборной Бразилии. Как уругваец, я могу говорить за себя».

Источник: Sports.Ru

Когда у Лугано спросили, не обладает ли таким же статусом Винисиус, гость ESPN сказал: «Напротив, я даже всегда знал, что его легко спровоцировать, им легко управлять, вывести его из игры».