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Роналду о ван Нистелрое в штабе «МЮ»: «Если тен Хаг прислушается к Руду, это поможет ему, возможно. Клуб должен слушать людей из футбола, а не тех, кто работает в офисе»

«Если тен Хаг будет прислушиваться к Руду, возможно, это поможет ему. Он знает клуб, “МЮ” должен слушать мнение тех, кто был здесь.

Источник: Sports.Ru

Ты [Рио Фердинанд], Рой Кин, Пол Скоулз, Гари Невилл, сэр Алекс Фергюсон. Нельзя перестроить клуб без знаний — не тех людей, которые работают в офисе.

Люди, которые понимают футбол — это те, кто был в раздевалке. Они знают, как общаться с игроками.

Поэтому я верю, что Руд поможет, потому что он был внутри клуба. Он знает клуб, он знает фанатов. Если тренер будет его слушать, думаю, они смогут немного исправить ситуацию«, — сказал нападающий “Аль-Насра”.

Гарначо лайкнул слова Роналду с критикой тен Хага и затем убрал отметку. Алехандро уже попадался на одобрении резких слов про тренера «МЮ» весной.