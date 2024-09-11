Тарханов о Дзюбе и Джикии: «Не все могут выполнить их финансовые просьбы. Из ведущих клубов только “Спартак” и “Зенит” способны дать требуемые деньги»

«Может, Дзюба и Джикия через полгода одумаются и найдут себе клубы. Но не все команды могут выполнить их финансовые просьбы, ведь у них немножко завышены требования. Из ведущих клубов даже ЦСКА не сможет удовлетворить финансовые запросы Дзюбы и Джикии, потому что пишут, что у армейцев нет денег. Только “Спартак” и “Зенит” способны дать требуемые финансы.
Для Джикии и Дзюбы в их возрасте плохо не играть полгода на высоком уровне. Они должны тренироваться и играть. Всегда тяжело возвращаться в большой футбол после такого периода без игры. Я помню, когда Газзаев закончил и длительное время не тренировался. Но потом он пришел в «Динамо» Тбилиси, где себя подготовил и играл на высоком уровне", — сказал экс-тренер клубов РПЛ.