Тарханов о Дзюбе и Джикии: «Не все могут выполнить их финансовые просьбы. Из ведущих клубов только “Спартак” и “Зенит” способны дать требуемые деньги»

Для Джикии и Дзюбы в их возрасте плохо не играть полгода на высоком уровне. Они должны тренироваться и играть. Всегда тяжело возвращаться в большой футбол после такого периода без игры. Я помню, когда Газзаев закончил и длительное время не тренировался. Но потом он пришел в «Динамо» Тбилиси, где себя подготовил и играл на высоком уровне", — сказал экс-тренер клубов РПЛ.