Криштиану Роналду: «Я всегда хочу победить, даже играя с детьми. Они похожи на меня, у них есть характер. Они видят мой пример»

Серьезно, мои дети такие же, как я. Я их этому не учу, они видят это на моем примере, потому что иногда, когда я проигрываю, я злюсь, иногда плачу — зависит от момента. В этом они похожи на меня, я не хочу проигрывать даже своим детям. Я ничего не даю просто так.