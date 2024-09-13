Директор «Акрона» о переходе Дзюбы: «Мы подписали харизматичного лидера, чей опыт и профессионализм помогут нашей молодой команде»

Мы быстро согласовали условия, которые устроили клуб. Артем переходит в нашу команду, в первую очередь, с хорошей спортивной мотивацией и большим желанием приносить пользу «Акрону». Его опыт и профессионализм однозначно помогут нашей молодой команде в непростом дебютном сезоне в РПЛ. Нам удалось подписать не только игрока с колоссальными достижениями на уровне российского футбола, но и харизматичного лидера, который поможет как на поле, так и в раздевалке", — сказал Арам Задоян.