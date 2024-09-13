Алексей Поддубский стал главным тренером «СКА-Хабаровск»

В краевой столице назначили главного тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Им стал Алексей Поддубский, контракт с которым рассчитан до конца сезона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Алексей Иванович до этого руководил спортсменами в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В эту должность он вступил 21 августа. Тогда как раз приняли решение расторгнуть контракт с бывшим тренером Дмитрием Воецким из-за плохих показателей команды на соревнованиях.
12 сентября клуб сообщил о том, что Алексей Поддубский официально стал тренером команды. К слову, уже не впервые. Ранее при нем «СКА-Хабаровск» два раза добивался права участвовать в стыковых матчах за право выхода в Премьер-Лигу, а в 2017 году его признали элитой отечественного футбола. Но он принял решение покинуть команду в 2022 году.