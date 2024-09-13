Алексей Поддубский стал главным тренером «СКА-Хабаровск»

12 сентября клуб сообщил о том, что Алексей Поддубский официально стал тренером команды. К слову, уже не впервые. Ранее при нем «СКА-Хабаровск» два раза добивался права участвовать в стыковых матчах за право выхода в Премьер-Лигу, а в 2017 году его признали элитой отечественного футбола. Но он принял решение покинуть команду в 2022 году.