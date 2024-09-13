Форвард «Амура» Шевченко сравнил КХЛ и РПЛ: «У нас лига интереснее. А в футболе — “Зенит”, “Зенит” и снова “Зенит”. Хоккея должно становиться больше на федераль

Лига должна как-то контролировать этот момент и развивать, потому что без ее помощи на одних игроках все равно далеко не уехать. Популяризации хоккея должно становиться больше и на федеральных каналах. На КХЛ ТВ хоккей идет постоянно, только не у всех же есть доступ к этим каналам. Как ни включишь «Матч ТВ», там постоянный футбол — давайте поговорим о судействе, давайте разберем пенальти, потом еще что-то. Я не говорю, что футбол — плохой вид спорта. Хороший.