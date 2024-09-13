Агент Дзюбы о скандале с пинком: «Организаторы не запрещали удалять Артема, я говорил с ними. Комментатор Чепурин может идти грустить вместе со своими любимчиками из “Амкала”

Сейчас я просто вынужден прокомментировать эту ситуацию, чтобы она не выглядела однобоко из-за комментария Чепурина. Еще же Тимур Журавель подключился — я уверен, он не слушал комментарий Павла во время эфира и глобально не знает о ситуации ничего, кроме видео пинка, которое все тиражируют. Но ему обязательно надо было подключиться, дать пост, написать пару нелицеприятных высказываний в адрес Артема и еще меня поддеть. Если Тимур Журавель таким образом потешил свое самолюбие и получил очередную порцию хайпа — велком.