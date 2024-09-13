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Тренер «Акрона» Тедеев о Дзюбе: «Один из выдающихся форвардов российской современности. Человек, который смог объединить целую страну в свое время»

Вчера стало известно о переходе 36-летнего форварда в тольяттинский клуб.
Источник: Sports.Ru

"Сегодня большой день в целом для нашей команды. У нас в команде появился, не побоюсь этого слова, один из выдающихся форвардов российской современности Артем Дзюба.

Артем, здесь у нас формируются братские сердца. Уверен, мы станем еще сильнее с твоим приходом. Ты личность и человек, который в свое время смог объединить целую страну. Я бы хотел, чтобы таких действий с сегодняшнего дня становилось все больше.

Со своей стороны я хочу пожелать тебе добра, здоровья родным и близким. Дай бог, чтобы у тебя все получилось«, — сказал главный тренер “Акрона”.

Директор «Акрона» о переходе Дзюбы: «Мы подписали харизматичного лидера, игрока с колоссальными достижениями».