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Ружичка о футболе: «Нравилась “Барса”, когда там играл Месси. Слышал, что “Спартак” — очень хорошая команда, хочу посмотреть на нее»

25-летний словак перешел в «Спартак» в это межсезонье.

Источник: Sports.Ru

— Футбольный «Спартак» считается одним из лучших клубов в истории России и СССР. Следишь ли ты за футболом? Знаешь что-нибудь о футбольном «Спартаке»?

— Пока что я ничего не знаю о футбольном «Спартаке», но посмотрю матчи. Конечно, хочу сходить на их игры, если какие-то будут в ближайшем будущем.

Да, я иногда смотрю футбол. Однако у нас много работы, тяжело найти свободное время. Я слышал, что футбольный «Спартак» — очень хорошая команда. Хочу как-нибудь посмотреть на нее.

— У тебя есть любимый футбольный клуб?

— У меня нет какого-то одного, но раньше мне нравилась «Барселона», когда там играл Месси, — сказал форвард «Спартака» Адам Ружичка.

Адам Ружичка: «У России много сходств со Словакией — образ мышления, люди, еда, все отличается от США. Москва очень красивая».