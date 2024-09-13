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Дзюба о переходе в «Акрон»: «Новая глава! Рад вернуться в РПЛ, сага закончилась хэппи-эндом. Спасибо за доверие и теплый прием, будем работать»

36-летний форвард подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона.

Источник: Sports.Ru

«Новая глава! Рад вернуться в РПЛ. Спасибо “Акрону” за доверие и теплый прием. Спасибо болельщикам за теплые слова. Будем работать!» — написал Дзюба в своем телеграм-канале.

Нападающий также записал видео, на котором обратился к болельщикам «Акрона».

"Эта эпопея, сага закончилась хэппи-эндом. Я в Тольятти, уже провел первую тренировку.

Спасибо всем огромное за поддержку, за то, что столько активностей пишите. Впереди непростой путь, нужно сразу с места в карьер, постараемся быть готовыми ко всему этому.

Я со своей стороны постараюсь показать максимально качественную игру, чтобы вам понравилось", — сказал Дзюба.

Фото: t.me/dzyubaartem22/186.