Дзюба о переходе в «Акрон»: «Новая глава! Рад вернуться в РПЛ, сага закончилась хэппи-эндом. Спасибо за доверие и теплый прием, будем работать»

«Новая глава! Рад вернуться в РПЛ. Спасибо “Акрону” за доверие и теплый прием. Спасибо болельщикам за теплые слова. Будем работать!» — написал Дзюба в своем телеграм-канале.
Нападающий также записал видео, на котором обратился к болельщикам «Акрона».
"Эта эпопея, сага закончилась хэппи-эндом. Я в Тольятти, уже провел первую тренировку.
Спасибо всем огромное за поддержку, за то, что столько активностей пишите. Впереди непростой путь, нужно сразу с места в карьер, постараемся быть готовыми ко всему этому.
Я со своей стороны постараюсь показать максимально качественную игру, чтобы вам понравилось", — сказал Дзюба.
Фото: t.me/dzyubaartem22/186.