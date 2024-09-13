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Черданцев о Соболеве в «Зените»: «Дзюбу “Вираж” не принял, и что? Он менее результативно играл? Александр будет забивать, и публика его примет»

Ранее форвард Александр Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака».

Источник: Sports.Ru

— Примут ли болельщики Соболева?

— Это для него самая маленькая проблема. Дзюбу «Вираж» не принял, и что? Он менее результативно играл? Это вопрос характера Соболева. Он будет забивать голы, и публика его примет, это главный футбольный результат. По товарищеской встрече мало что можно сказать.

В целом переход Соболева добавит Семаку вариативности в атаке. Надо посмотреть, как его будут использовать.

Ему будет сложнее, чем в «Спартаке», потому что в «Зените» забивают практически все футболисты. Ярко выраженного бомбардира в команде нет. Это не тот клуб, где все передачи будут идти на Соболева. Ему важно проявлять себя еще и в качестве ассистента. Это не команда одного бомбардира, — сказал комментатор «Матч ТВ».