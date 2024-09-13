Черданцев о Соболеве в «Зените»: «Дзюбу “Вираж” не принял, и что? Он менее результативно играл? Александр будет забивать, и публика его примет»

Ему будет сложнее, чем в «Спартаке», потому что в «Зените» забивают практически все футболисты. Ярко выраженного бомбардира в команде нет. Это не тот клуб, где все передачи будут идти на Соболева. Ему важно проявлять себя еще и в качестве ассистента. Это не команда одного бомбардира, — сказал комментатор «Матч ТВ».