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Гонду предпочитает Месси Марадоне: «Лионель мне ближе по возрасту. Их сравнение постепенно сходит на нет в Аргентине»

— Кто для тебя из аргентинских футболистов номер один?

— Месси.

— За всю историю?

— Могу двух назвать: Марадона и Месси. Но если нужно выбрать одного, то по возрасту мне ближе Месси. Но так двоих [выбираю].

— Что говорят другие аргентинцы по поводу сравнений Месси и Марадоны?

— Это сравнение существовало всегда. Сейчас оно уже немного поутихло, потому что мы стараемся рассматривать их по отдельности, они играли в разные времена. Каждый из них стал символом эпохи.

Те, кто больше видел игр Марадоны, выбирают его. Те, кто вырос на играх Месси, как я, предпочитают Лионеля. Мне кажется, это сравнение в самой Аргентине постепенно сходит на нет, — сказал футболист «Зенита».