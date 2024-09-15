Тренер «Акрона» Тедеев о дебюте Дзюбы: «Он объединял всю страну перед чемпионатом мира. Артем должен быть на поле, он добавил много правильных действий»

— Этот футболист собирал всю страну и объединял перед чемпионатом мира. Как я могу рассчитывать на него не как на лидера? Дзюба должен быть на поле. Он своим выходом добавил очень много правильных действий. И как лидер он в некоторых эпизодах взял инициативу на себя. Внес конкретику, это очень важно.