Тренер «Акрона» Тедеев о Дзюбе: «Глубоко верующий человек, как и я. Самое главное, что мне понравилось. Артем — победитель и настоящий профессионал»

— Мне позвонил спортивный директор нашего клуба Арам Задоян, который спросил меня, как я смотрю на приход Дзюбы. Для меня это было неожиданно, я думал, что Артем будет выбирать клуб с какими‑то традициями определенными. Но когда мне сказали о возможности подписать его, то я сразу дал согласие.