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Уорнок о Кейне: «Феноменальный, очень умный игрок. Он примет участие в 50 голах за сезон в “Баварии”, но скептики все равно будут обсуждать игру на Евро и ставить под сомнение его место в сбор

"Харри Кейн — исключительный профессионал. Что мы точно знаем о Кейне — это то, что у него никогда не было взрывной скорости, его игра строится на мышлении, он видит пространство и предчувствует, куда может попасть мяч — это очень умный футболист.

Источник: Sports

Он будет доказывать скептикам свою состоятельность еще несколько лет. Люди будут обсуждать его выступления за сборную Англии на Евро-2024. Для него это был неудачный чемпионат Европы.

Что-то пошло не так, и я думаю, что на это повлияло несколько факторов: травма, которую он получил на поздних стадиях Бундеслиги, стиль игры сборной Англии или же вингеры, с которыми он играл, не дополняли его.

Он будет забивать голы в «Баварии», так как ему подходит их стиль игры. Одна из ключевых особенностей команд Венсана Компани — создание большого количества моментов.

Кейн примет участие в 50 голах за сезон с учетом передач, но его роль в сборной Англии по-прежнему будут ставить под сомнение. Не понимаю, почему люди хотят сомневаться в нем, он по-прежнему феноменален«, — заявил бывший защитник “Ливерпуля”.