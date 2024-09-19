Газзаев о голе Миранчука в МЛС: «Не только у Месси есть искусная левая нога. Мировой футбол в условиях изоляции нашей сборной и клубов многое теряет»

Такой красивый дебютный мяч в новой команде, конечно, очень важен для Алексея. И мы видели, как дружно и тепло его поздравляли футболисты команды. Но теперь Миранчуку надо держать такой же высокий уровень на протяжении всего того времени, пока он будет выступать за этот клуб.