Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор «Аль-Насра»: «Роналду не контролирует клуб. Но он лучший в мире, поэтому указывает, куда нам двигаться. Криштиану — победитель, и мы просим его научить нас побеждать»

Ранее команда из Саудовской Аравии уволила Луиша Каштру и назначила главным тренером Стефано Пиоли.

"Криштиану Роналду — наш капитан, и он сильнейший игрок в мире не только с технической точки зрения, но и в плане поведения.

Криштиану не контролирует клуб, но, очевидно, будучи лучшим в мире, он указывает, куда нам двигаться, какие цели нам следует достичь. Он победитель, и мы просим его научить нас побеждать.

Мы хотим побеждать с ним в этом году и достичь настолько высоких целей, насколько возможно. Криштиану — часть команды, и мы очень рады видеть его в нашем клубе", — сказал Гидо Фиенга.

«Аль-Наср» уволил тренера, которого звал Роналду. С Каштру — ноль трофеев.