Гендиректор «Аль-Насра»: «Роналду не контролирует клуб. Но он лучший в мире, поэтому указывает, куда нам двигаться. Криштиану — победитель, и мы просим его научить нас побеждать»

"Криштиану Роналду — наш капитан, и он сильнейший игрок в мире не только с технической точки зрения, но и в плане поведения.
Криштиану не контролирует клуб, но, очевидно, будучи лучшим в мире, он указывает, куда нам двигаться, какие цели нам следует достичь. Он победитель, и мы просим его научить нас побеждать.
Мы хотим побеждать с ним в этом году и достичь настолько высоких целей, насколько возможно. Криштиану — часть команды, и мы очень рады видеть его в нашем клубе", — сказал Гидо Фиенга.
«Аль-Наср» уволил тренера, которого звал Роналду. С Каштру — ноль трофеев.