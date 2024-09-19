Гревис Васкес: «Леброн Джеймс успешно ведет бизнес, справляясь лучше, чем Месси или Роналду»

То, что Леброн делает сейчас, будучи лицом лиги и популяризируя баскетбол во всем мире — это то, чего никто раньше не делал. Он также является примером за пределами площадки, успешно ведя свой бизнес. На мой взгляд, он справляется лучше, чем Месси или Криштиану Роналду", — сказал бывший игрок НБА.