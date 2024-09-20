Форвард «Аталанты» Ретеги о незабитом «Арсеналу» пенальти: «Райа сделал отличный сэйв, но я ошибся при добивании — сосредоточился на мяче и не увидел, как быстро он поднялся»

На 51-й минуте встречи Ретеги получил возможность пробить одиннадцатиметровый, однако голкипер «Арсенала» Давид Райя отразил его удар, а затем справился и с добиванием форварда.
— Мне жаль ребят, мы провели отличный матч. Я не забил пенальти, но на своих ошибках учатся. Теперь давайте сосредоточимся на следующей игре.
После незабитого пенальти вся команда пришла меня подбодрить, даже тренер, когда ушел с поля. Мы действительно хотели подарить три очка всем болельщикам.
— Мог ли ты сыграть лучше в эпизоде с пенальти?
— Да, да. Вратарь сделал отличный сэйв, но при добивании я ошибся, я не увидел его, потому что он очень быстро встал. Когда я заметил, что он поднялся, я сосредоточился на мяче и не увидел вратаря.
Мне очень жаль, нам было важно начать с победы, — передает слова Ретеги TMW.