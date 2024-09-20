Сделавший покер Кейн, Гризманн, Виртц и Гиттенс претендуют на приз игроку недели в ЛЧ

— Харри Кейн («Бавария»): 4 гола в ворота «Динамо» Загреб;
— Флориан Виртц («Байер»): дубль в ворота «Фейеноорда»;
— Джейми Гиттенс («Боруссия» Дортмунд«): дубль в ворота “Брюгге”;
— Антуан Гризманн («Атлетико»): гол плюс пас в матче с «РБ Лейпциг».
По итогам первого тура общего этапа номинированы.
— Харри Кейн («Бавария»): 4 гола в ворота «Динамо» Загреб;
— Флориан Виртц («Байер»): дубль в ворота «Фейеноорда»;
— Джейми Гиттенс («Боруссия» Дортмунд«): дубль в ворота “Брюгге”;
— Антуан Гризманн («Атлетико»): гол плюс пас в матче с «РБ Лейпциг».