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Сделавший покер Кейн, Гризманн, Виртц и Гиттенс претендуют на приз игроку недели в ЛЧ

По итогам первого тура общего этапа номинированы.

Источник: Sports

— Харри Кейн («Бавария»): 4 гола в ворота «Динамо» Загреб;

— Флориан Виртц («Байер»): дубль в ворота «Фейеноорда»;

— Джейми Гиттенс («Боруссия» Дортмунд«): дубль в ворота “Брюгге”;

— Антуан Гризманн («Атлетико»): гол плюс пас в матче с «РБ Лейпциг».