Илич про 1:2 от «Ахмата»: «Доволен игрой “Пари НН”, мы заслуживали большего. У нас было гораздо больше моментов»

— Только ли удаление — главная причина поражения?
— Хочу прежде всего сказать, что я доволен сегодняшней игрой, команда играла очень хорошо до самого конца. Единственное, чем я недоволен, — результат, мы заслуживали большего.
У нас было гораздо больше моментов, чем у «Ахмата», но мы не смогли их реализовать, такое случается в футболе. Мы должны продолжать в том же духе, постараться выиграть следующий матч.
— Есть ли задача на два кубковых матча, учитывая турнирное положение?
— Несмотря на то, что это тяжело, мы будем биться до конца, осталось еще две игры, — сказал главный тренер «Пари НН».