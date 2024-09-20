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Илич про 1:2 от «Ахмата»: «Доволен игрой “Пари НН”, мы заслуживали большего. У нас было гораздо больше моментов»

После 4 матчей нижегородцы с 1 очком замыкают таблицу группы С.

Источник: Sports

— Только ли удаление — главная причина поражения?

— Хочу прежде всего сказать, что я доволен сегодняшней игрой, команда играла очень хорошо до самого конца. Единственное, чем я недоволен, — результат, мы заслуживали большего.

У нас было гораздо больше моментов, чем у «Ахмата», но мы не смогли их реализовать, такое случается в футболе. Мы должны продолжать в том же духе, постараться выиграть следующий матч.

— Есть ли задача на два кубковых матча, учитывая турнирное положение?

— Несмотря на то, что это тяжело, мы будем биться до конца, осталось еще две игры, — сказал главный тренер «Пари НН».