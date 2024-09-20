Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хавбек «Аталанты» де Рон про 0:0 с «Арсеналом»: «Равный матч. Пенальти был нашим единственном шансом»

На 51-й минуте форвард итальянского клуба Матео Ретеги не реализовал 11-метровый.

Источник: Sports

"Равный матч. По правде говоря, пенальти был нашим единственном шансом.

Лига чемпионов — очень трудный турнир. В нем играют сплошь топовые команды. Атмосфера на стадионе была что надо. Это был потрясающий вечер«, — сказал хавбек “Аталанты”.