Хавбек «Аталанты» де Рон про 0:0 с «Арсеналом»: «Равный матч. Пенальти был нашим единственном шансом»

"Равный матч. По правде говоря, пенальти был нашим единственном шансом.
Лига чемпионов — очень трудный турнир. В нем играют сплошь топовые команды. Атмосфера на стадионе была что надо. Это был потрясающий вечер«, — сказал хавбек “Аталанты”.
На 51-й минуте форвард итальянского клуба Матео Ретеги не реализовал 11-метровый.
"Равный матч. По правде говоря, пенальти был нашим единственном шансом.
Лига чемпионов — очень трудный турнир. В нем играют сплошь топовые команды. Атмосфера на стадионе была что надо. Это был потрясающий вечер«, — сказал хавбек “Аталанты”.