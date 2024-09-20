Судья не дал Месси желтую, из-за которой он пропустил бы финал Копы-2007: «Сказал ему: “Это будет стоить тебе футболки”. После матча он передал ее мне»

После матча он отдал мне футболку в раздевалке. На самом деле, он хотел снять ее прямо на поле, но я сказал ему: «Нет, нет, нет, отнеси в раздевалку». И он пришел в раздевалку с футболкой и оставил ее для меня", — сказал бывший арбитр Карлос Чандия в программе ESPN FShow.