Мостовой о Галактионове в «Локо»: «Ну работает и работает. Помню, он провалился с двумя молодежными сборными и в Нижнем. Хорошо только, что не высказывается о людях, которые футболу

Нет никакого мнения о Галактионове. Хорошо только, что он не высказывается о людях, которые футболу жизнь отдали. Так некоторые у нас любят делать. «Звездочку» поймают и потом с поднятым носом ходят и рассказывают. Потом три игры проигрывают — и их уже не слышно, не видно. Так часто у нас бывает.