Мостовой о Галактионове в «Локо»: «Ну работает и работает. Помню, он провалился с двумя молодежными сборными и в Нижнем. Хорошо только, что не высказывается о людях, которые футболу

Другое дело, что давайте посмотрим дальше, ведь почти треть чемпионата уже прошла. Футболисты там засверкали, посмотрим.
Не знаю, растет ли как тренер Галактионов. Я его помню, как он сначала с одной молодежной сборной России провалился, потом со второй. В Нижнем Новгороде он тоже провалился. Ну работает и работает, что он должен сделать?
Нет никакого мнения о Галактионове. Хорошо только, что он не высказывается о людях, которые футболу жизнь отдали. Так некоторые у нас любят делать. «Звездочку» поймают и потом с поднятым носом ходят и рассказывают. Потом три игры проигрывают — и их уже не слышно, не видно. Так часто у нас бывает.
Я Галактионова не знаю, мне все равно. Работает как все остальные«, — сказал бывший полузащитник “Спартака”.