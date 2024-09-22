Нойер пропустил игру с «Вердером», почувствовав дискомфорт в бедре на разминке. «Бавария» рассчитывает, что вратарь восстановится к матчу с «Байером»

Как стало известно Kicker, вратарь «Баварии» должен был выйти в старте в матче против «Вердера» (5:0), однако Нойер был вынужден прекратить разминку из-за «незначительного дискомфорта» в бедре после повреждения, полученного во вторник в матче Лиги чемпионов против «Динамо» Загреб (9:2).