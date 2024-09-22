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Мотта получил желтую за споры с судьей, не назначившим свободный в штрафной «Наполи»: вратарь схватил мяч после того, как Оливера ногой прервал прострел. Тренер назвал момент «очевидным»

На 56-й минуте матча между «Ювентусом» и «Наполи» защитник Матиас Оливера ногой прервал прострел Тена Компейнерса возле своей вратарской площади и показал голкиперу Элиа Каприле, что тот может вступить в игру.

На 56-й минуте матча между «Ювентусом» и «Наполи» защитник Матиас Оливера ногой прервал прострел Тена Компейнерса возле своей вратарской площади и показал голкиперу Элиа Каприле, что тот может вступить в игру. Вратарь прыгнул вперед и схватил мяч.

Футболисты и главный тренер «бьянконери» стали призывать арбитра назначить свободный удар. За жалобы Мотта получил желтую карточку.

После матча, завершившегося вничью, 42-летний специалист заявил, что момент был «очевидным для всех»: «Я начал протестовать, и он дал мне желтую. Он мог бы этого не делать, как в некоторых предыдущих случаях, но он в любом случае отличный судья».