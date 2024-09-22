Миранчук забил во 2-м матче МЛС подряд — с пенальти «Нью-Йорк Ред Буллс»

На 45-й минуте хавбек «Атланта Юнайтед» сравнял счет в игре с «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:1, идет 2-й тайм), реализовав 11-метровый.
В предыдущем матче (с «Интер Майами» — 2:2) россиянин забил первый гол в МЛС. Всего в лиге он проводит 5-ю игру.
Алексей Миранчук забил во втором матче МЛС подряд.
На 45-й минуте хавбек «Атланта Юнайтед» сравнял счет в игре с «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:1, идет 2-й тайм), реализовав 11-метровый.
В предыдущем матче (с «Интер Майами» — 2:2) россиянин забил первый гол в МЛС. Всего в лиге он проводит 5-ю игру.