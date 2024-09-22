Тедеев о 2:5: «Акрон» в целом выглядел неплохо, редко кто «Краснодару» может забить два мяча"

«Уверен, “Краснодар” будет бороться за чемпионство, у них хорошие футболисты, хорошая команда. Они сегодня во многих эпизодах были успешнее нас в эпизодах один в один. В этих единоборствах, особенно нападающие соперника, показывали преимущество, в простейших эпизодах нас продавливали. Силовой способности оказалось больше у футболистов атаки “Краснодара”. Это первое, что бросилось в глаза.