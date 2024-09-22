Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энрике про 1:1 с «Реймсом»: «ПСЖ» не может всегда побеждать, но у меня положительные впечатления от игры. Вся команда выложилась по полной"

«С тех пор, как я в “ПСЖ”, нам редко было легко в выездных матчах. Мы знали, что будет тяжело против соперника, который почти все время располагался за линией мяча, был хорош в переходных фазах и смог реализовать первый же голевой момент.

Источник: Sports

Мы не можем всегда побеждать, но тем не менее у меня положительные впечатления от игры футболистов — как игроков стартового состава, так и тех, кто вышел на замену. Все они выложились по полной«, — сказал главный тренер “ПСЖ”.