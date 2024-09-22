Кечинов об Абаскале: «Не могу назвать его тренером, он находится в стадии становления. Приезжал в “Спартак” и “Гранаду” за опытом»

«Не могу назвать Абаскаля тренером, он сейчас находится в стадии становления в качестве. Нельзя сказать, что Абаскаль приехал в “Спартак”, чтобы делиться опытом — он приехал, чтобы приобретать этот опыт. То же самое он хотел делать в “Гранаде”.