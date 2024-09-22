Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кечинов об Абаскале: «Не могу назвать его тренером, он находится в стадии становления. Приезжал в “Спартак” и “Гранаду” за опытом»

Ранее испанец возглавлял «Спартак».

Источник: Sports

«Не могу назвать Абаскаля тренером, он сейчас находится в стадии становления в качестве. Нельзя сказать, что Абаскаль приехал в “Спартак”, чтобы делиться опытом — он приехал, чтобы приобретать этот опыт. То же самое он хотел делать в “Гранаде”.

Есть молодые тренеры, которым сопутствует удача. Это очень важный фактор. Если тебе помогает удача и ты приводишь команду к каким-то целям, то на тебя обращают внимание более серьезные команды. У Абаскаля такого не происходит«, — сказал экс-игрок “Спартака”.