Кечинов об Абаскале: «Не могу назвать его тренером, он находится в стадии становления. Приезжал в “Спартак” и “Гранаду” за опытом»

«Не могу назвать Абаскаля тренером, он сейчас находится в стадии становления в качестве. Нельзя сказать, что Абаскаль приехал в “Спартак”, чтобы делиться опытом — он приехал, чтобы приобретать этот опыт. То же самое он хотел делать в “Гранаде”.
Есть молодые тренеры, которым сопутствует удача. Это очень важный фактор. Если тебе помогает удача и ты приводишь команду к каким-то целям, то на тебя обращают внимание более серьезные команды. У Абаскаля такого не происходит«, — сказал экс-игрок “Спартака”.