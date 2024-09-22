Абена о Черчесове в «Ференцвароше»: «Самый смешной момент — его реакция на ошибки. Потом все смеялись»

«Я не поддерживаю связь с Черчесовым, не общался с ним с тех пор, как я здесь. Запомнил его как человека, который пытается помочь всегда и везде. Он всегда пытается завязать с тобой разговор. Когда я пришел в “Ференцварош”, Черчесов первым интересовался моей адаптацией. Он спрашивал, есть ли у меня уже дом и все нужное для него.