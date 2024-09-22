Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба о 2:5 от «Краснодара»: «Акрону» надо прибавлять в первую очередь в менталитете. Третий мяч нас потушил прилично"

"Нервно играли? В завершающей стадии нужно быть хладнокровнее. К кому‑то с возрастом приходит, к кому‑то не приходит. Все ошибаются, главное — делать правильные выводы. Нам надо прибавлять в первую очередь в менталитете.

Источник: Sports

Мы забили гол, он как будто окрылил. Мы стали брать игру под контроль. Но третий мяч нас потушил прилично, с такими командами нельзя позволять такие ошибки. Но ничего страшного, разберем ошибки и станем сильнее«, — сказал форвард “Акрона”.