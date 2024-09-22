Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мостовой считает «Спартак» фаворитом матча с «Динамо»: «55 на 45, в основном за счет родного стадиона и болельщиков. Не жду сухой игры»

Игра 9-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня.

Источник: Sports

«Заслуга Станковича в том, что “Спартак” мало пропускает, есть. Он же разбирается в футболе и выбирает футболистов. Главное, что сейчас есть из кого выбирать. “Спартак” по трансферам — вторая команда после “Зенита”.

Станкович разобрался во всем после неудачной игры с «Оренбургом». Кого-то поменял и начал понимать, кто будет основным, а кто выходить на замену. Основная причина успеха — состав. У «Спартака» хороший подбор футболистов.

Если говорить про конкуренцию с «Зенитом», то, надеемся, что «Спартак» и «Динамо» смогут им что-то навязать. Но сейчас «Зенит» по всем показателям сильнее в нашем чемпионате, поэтому им и отдаем первенство. Тем более они начали хорошо, значит, и до конца будут впереди.

Для меня фаворит в матче «Спартак» — «Динамо» — 55 на 45 красно-белые, в основном за счет родного стадиона и болельщиков. Думаю, в этой игре должны быть голы. Не жду сухой игры, потому что обе команды с хорошим подбором атакующих футболистов", — сказал экс-игрок сборной России.