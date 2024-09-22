Мостовой считает «Спартак» фаворитом матча с «Динамо»: «55 на 45, в основном за счет родного стадиона и болельщиков. Не жду сухой игры»

Если говорить про конкуренцию с «Зенитом», то, надеемся, что «Спартак» и «Динамо» смогут им что-то навязать. Но сейчас «Зенит» по всем показателям сильнее в нашем чемпионате, поэтому им и отдаем первенство. Тем более они начали хорошо, значит, и до конца будут впереди.