Гендиректор «Химок» о переборе игроков в команде: «Зато есть из кого выбирать. Нормальная работа, которая определяется спортивным блоком»

"Слухи про чистку в составе даже не знаю, как комментировать. Кто-то что-то говорит, и все. Давайте просто наблюдать за процессом. Сейчас тренировки выстраиваются тренерским штабом, так что, думаю, мы все увидим. Узнаем, какой состав будет. Мне кажется, это абсолютно нормальная работа, которая определяется спортивным блоком.