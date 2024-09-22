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Гендиректор «Химок» о переборе игроков в команде: «Зато есть из кого выбирать. Нормальная работа, которая определяется спортивным блоком»

"Слухи про чистку в составе даже не знаю, как комментировать. Кто-то что-то говорит, и все. Давайте просто наблюдать за процессом. Сейчас тренировки выстраиваются тренерским штабом, так что, думаю, мы все увидим.

Источник: Sports

"Слухи про чистку в составе даже не знаю, как комментировать. Кто-то что-то говорит, и все. Давайте просто наблюдать за процессом. Сейчас тренировки выстраиваются тренерским штабом, так что, думаю, мы все увидим. Узнаем, какой состав будет. Мне кажется, это абсолютно нормальная работа, которая определяется спортивным блоком.

Если говорить про большое количество игроков… Зато есть из кого выбирать. У нас сейчас в тренировочный процесс включен оптимальный состав, поэтому никаких проблем нет. Мы сделали все, что было необходимо", — сказал Николай Оленев.