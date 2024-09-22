Смородская об Овечкине: «Выдающийся хоккеист и личность — скромный, многим помогает. Гретцки играл в одно время, наш любимый Саша — в другое, в более быстрый хоккей»

— Докажет ли Александр, что эксперты ошиблись в его отношении?
— Я с Сашей знакома. Саша — абсолютно выдающийся и уникальный хоккеист, личность. Это большой талант и трудяга. Все у него будет хорошо, он своей игрой и поведением в жизни докажет, кто был прав, а кто не очень прав.
Он человек большой и широкой души, многим помогает, не делает из этого шоу. Он скромный, этим мне симпатичен.
— Следите за его заочной гонкой с Гретцки?
— Гретцки играл в одно время, наш любимый Саша играет в другое время, в другой хоккей, более быстрый, комбинационный. Но всем очевидно, что Овечкин единственный, кто может обогнать канадца.
— Если не получится стать лучшим снайпером в истории НХЛ?
— Это никак не скажется на величии Овечкина в истории мирового хоккея, — сказала бывший президент футбольного «Локомотива» Ольга Смородская.
Кожевников об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Он минимум в десятке лучших, что доказывает игрой. Не добавили его из-за возраста, но качество игры-то важнее».