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Смородская об Овечкине: «Выдающийся хоккеист и личность — скромный, многим помогает. Гретцки играл в одно время, наш любимый Саша — в другое, в более быстрый хоккей»

39-летний капитан «Вашингтона» впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала TSN.

Источник: Sports

— Докажет ли Александр, что эксперты ошиблись в его отношении?

— Я с Сашей знакома. Саша — абсолютно выдающийся и уникальный хоккеист, личность. Это большой талант и трудяга. Все у него будет хорошо, он своей игрой и поведением в жизни докажет, кто был прав, а кто не очень прав.

Он человек большой и широкой души, многим помогает, не делает из этого шоу. Он скромный, этим мне симпатичен.

— Следите за его заочной гонкой с Гретцки?

— Гретцки играл в одно время, наш любимый Саша играет в другое время, в другой хоккей, более быстрый, комбинационный. Но всем очевидно, что Овечкин единственный, кто может обогнать канадца.

— Если не получится стать лучшим снайпером в истории НХЛ?

— Это никак не скажется на величии Овечкина в истории мирового хоккея, — сказала бывший президент футбольного «Локомотива» Ольга Смородская.

Кожевников об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Он минимум в десятке лучших, что доказывает игрой. Не добавили его из-за возраста, но качество игры-то важнее».