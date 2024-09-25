Мбаппе почувствовал дискомфорт в бедре во время матча с «Алавесом» и был заменен. Игрока «Реала» обследуют в среду или в четверг

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, Килиан почувствовал небольшой дискомфорт в левом бедре. Ему проведут обследование в среду (у команды выходной) или в четверг.

25-летний француз забил 7 голов в 9 матчах за «Реал». Его статистика — здесь.