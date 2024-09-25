Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мбаппе почувствовал дискомфорт в бедре во время матча с «Алавесом» и был заменен. Игрока «Реала» обследуют в среду или в четверг

«Реал» одержал победу в игре 7-го тура Ла Лиги (3:2). Мбаппе, отметившийся голом, был заменен на 80-й минуте.
Источник: Sports

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, Килиан почувствовал небольшой дискомфорт в левом бедре. Ему проведут обследование в среду (у команды выходной) или в четверг.
25-летний француз забил 7 голов в 9 матчах за «Реал». Его статистика — здесь.