Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, Килиан почувствовал небольшой дискомфорт в левом бедре. Ему проведут обследование в среду (у команды выходной) или в четверг.
25-летний француз забил 7 голов в 9 матчах за «Реал». Его статистика — здесь.
Мбаппе почувствовал дискомфорт в бедре во время матча с «Алавесом» и был заменен. Игрока «Реала» обследуют в среду или в четверг
«Реал» одержал победу в игре 7-го тура Ла Лиги (3:2). Мбаппе, отметившийся голом, был заменен на 80-й минуте.
Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, Килиан почувствовал небольшой дискомфорт в левом бедре. Ему проведут обследование в среду (у команды выходной) или в четверг.