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Клубное ТВ «Реала» о 4 желтых мадридцам в матче с «Алавесом»: «Отвратительное судейство. Злоупотребление властью, высокомерное поведение. Что-то назревает, это подозрительно»

Бригада 33-летнего рефери обслуживала игру мадридцев с «Алавесом» (3:2) в Ла Лиге.
Источник: Sports

Ведущие остались недовольны тем, что футболисты «Реала» получили четыре желтые карточки, и отметили, что предупреждений становится все больше по мере приближения игры с «Барселоной» (26 октября).
Футболисты «Алавеса» не получили карточек, сделав 10 фолов. У «Реала» 7 фолов в матче.
«Отвратительное судейство. Злоупотребление властью, вызывающее и высокомерное поведение.
Что-то назревает. Это не плохое судейство — это подозрительное судейство», — было сказано в эфире канала.