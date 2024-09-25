Ведущие остались недовольны тем, что футболисты «Реала» получили четыре желтые карточки, и отметили, что предупреждений становится все больше по мере приближения игры с «Барселоной» (26 октября).
Футболисты «Алавеса» не получили карточек, сделав 10 фолов. У «Реала» 7 фолов в матче.
«Отвратительное судейство. Злоупотребление властью, вызывающее и высокомерное поведение.
Что-то назревает. Это не плохое судейство — это подозрительное судейство», — было сказано в эфире канала.
Клубное ТВ «Реала» о 4 желтых мадридцам в матче с «Алавесом»: «Отвратительное судейство. Злоупотребление властью, высокомерное поведение. Что-то назревает, это подозрительно»
Бригада 33-летнего рефери обслуживала игру мадридцев с «Алавесом» (3:2) в Ла Лиге.
Ведущие остались недовольны тем, что футболисты «Реала» получили четыре желтые карточки, и отметили, что предупреждений становится все больше по мере приближения игры с «Барселоной» (26 октября).