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«Севилья» продлила контракт с главным тренером Пимьентой до 2027 года. Он возглавил команду в июне

50-летний Хавьер Гарсия Пимьента возглавил команду в июне. Ранее он работал в системе «Барселоны» (с 2006 по 2021 год) и «Лас-Пальмасе».

Источник: Sports

Изначально сообщалось, что специалист подписал контракт на 2 года. Теперь соглашение продлено еще на сезон.
В текущем сезоне «Севилья» занимает 12-е место в таблице Ла Лиги с 8 очками в 7 играх. В матче 7-го тура команда обыграла «Вальядолид» (2:1).