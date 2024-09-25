«Севилья» продлила контракт с главным тренером Пимьентой до 2027 года. Он возглавил команду в июне

Изначально сообщалось, что специалист подписал контракт на 2 года. Теперь соглашение продлено еще на сезон.

В текущем сезоне «Севилья» занимает 12-е место в таблице Ла Лиги с 8 очками в 7 играх. В матче 7-го тура команда обыграла «Вальядолид» (2:1).