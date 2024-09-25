— Может быть, Алекса живет на улице? Ха-ха. Потому что тяжело с такой суммой оплачивать квартиру. В целом, Тольятти недорогой город, можно покупать хорошие продукты, но проживание недешевое.
— Сколько вам денег надо для повседневной жизни?
— Точно я не скажу, никогда не задумывался об этом. Если не считать платы за квартиру, то, наверное, это что-то близкое к той сумме, которую озвучил Алекса, — сказал португалец.
Джурасовичу из «Акрона» нужно 20−30 тысяч рублей в месяц в Тольятти: «Цены не особо высокие, такси в России подешевле. C первой зарплаты взял Nintendo».
Защитник «Акрона» Эшковал о Джурасовиче и жизни в Тольятти на 30 тысяч рублей: «Может, он на улице живет? Ха-ха. Тяжело с такой суммой оплачивать квартиру»
— Ваш партнер по команде Алекса Джурасович сказал, что ему достаточно 300 евро (30 000 рублей) в месяц для жизни в Тольятти. Не слишком мало?
— Может быть, Алекса живет на улице? Ха-ха. Потому что тяжело с такой суммой оплачивать квартиру. В целом, Тольятти недорогой город, можно покупать хорошие продукты, но проживание недешевое.