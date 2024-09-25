«Я искренне благодарен всем болельщикам “Барсы”, партнерам по команде, соперникам, клубам и друзьям за поддержку и любовь.
Хочу поблагодарить болельщиков “Вильярреала” за их уважение, проявленное на стадионе, это очень много для меня значит.
Я чувствую себя сильным и настроен позитивно. Я полностью сосредоточен на своем восстановлении. Спасибо!» — написал тер Стеген в соцсетях.
Тер Стеген о травме: «Благодарен всем за поддержку и любовь. Я чувствую себя сильным и настроен позитивно»
32-летний вратарь «Барселоны» перенес операцию на колене и пропустит около 8 месяцев.
«Я искренне благодарен всем болельщикам “Барсы”, партнерам по команде, соперникам, клубам и друзьям за поддержку и любовь.